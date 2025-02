Dissesto idrogeologico, Caloveto si candida per 3,6 milioni

Un milione di euro per la frana di località Cariti; un milione e 200 mila euro per interventi di messa in sicurezza di località Sant’Ambrogio e un milione e 300 mila euro da destinare agli interventi sull’argine del Fiume Trionto. Mitigazione del rischio idrogeologico, con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) l’Amministrazione Comunale candida le tre opere all’ottenimento dei finanziamenti ministeriali.

È quanto fa sapere il Sindaco di Caloveto Umberto Mazza sottolineando l’attenzione massima e l’impegno dell’Amministrazione Comunale ad individuare fondi extrabilancio per mettere in sicurezza il territorio, garantire opportunità di sviluppo e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Visto l’avviso del Ministero dell’Interno che stanza per l’annualità 2025, 200 milioni di euro l’Ente intende partecipare con i re progetti con l’obiettivo di risolvere ed intervenire con tempestività su tutte le criticità e le emergenze presenti sul perimetro comunale.