Con coltello da cucina, minaccia e deruba negoziante: finisce in manette

Lo scorso 31 gennaio - nel corso di capillari servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro - la Polizia di Stato, nell’area urbana di Corigliano Calabro, ha tratto in arresto un uomo straniero di 44 anni, per il reato di rapina aggravata.

La vicenda trae origine da una segnalazione, giunta al numero unico di emergenza 112 Nue, da parte del titolare di un’attività commerciale. Gli agenti, recatosi sul luogo segnalato, hanno notato in strada un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite, che alla vista della Volante, ha aumentato palesemente il passo al fine di eludere il controllo.

Fermato dalla volante, è stato sottoposto a perquisizione personale, dalla quale è stato rinvenuto un coltello da cucina, con il quale l'uomo avrebbe minacciato il negoziante e tre paia di occhiali, per un valore complessivo di 500 euro, prontamente restituiti all’esercente. Di conseguenza, il soggetto è stato fermato in flagranza di reato e trasportato in carcere.