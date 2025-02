Esplosione in un locale a Cosenza, danneggiato l’ingresso: indaga la Polizia

Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un possibile atto intimidatorio, in riferimento all’esplosione che nella notte scorsa ha interessato un locale a piano strada in via Caloprese, a Cosenza.

Nel negozio - in cui dovrebbe aprire a breve un autonoleggio di vetture - una decina di minuti prima della mezzanotte e mezza di ieri si è verificata la deflagrazione che ha danneggiato l’ingresso, senza causare fortunatamente feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo e gli uomini della Polizia di Stato che hanno già avviato le indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.