Cosenza, arrestato rapinatore seriale: aveva appena derubato un’anziana

Era riuscito ad avvicinare un'anziana in una via parallela del corso principale di Cosenza, intimandole - sotto minaccia di violenza - di consegnargli gli orecchini d'oro che indossava. Ma sono state proprio le urla dell'ottantanovenne ad allertare i passanti, che hanno così prontamente allertato la Polizia.

L'uomo, alla vista delle pattuglie giunta rapidamente sul posto, avrebbe tentato la fuga, venendo però rapidamente raggiunto e bloccato. Nel corso dell'identificazione si è poi scoperto che si tratta di un volto già noto alle forze dell'ordine per reati specifici

In particolare, il quarantaseienne si sarebbe reso responsabile di diversi altri episodi simili, tutti avvenuto nel centro cittadino ed a danno di anziane alle quali riusciva a sottrarre preziosi e gioielli sotto minaccia. Per tale motivo, oltre ad una denuncia, è stato arrestato e trasferito in carcere.