Pesca illegale, sequestri e multe tra Lamezia Terme e Gizzeria

Continua l’attività di contrasto alla pesca illegale portata avanti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia che nella mattinata di oggi, monitorando la filiera ittica sul litorale tra Lamezia Terme e Gizzeria, insieme al personale della Delegazione di spiaggia di Amantea e Nicotera, ha sequestrato diversi attrezzi da pesca utilizzati in maniera illegittima da pescatori non professionali.

Per gli illeciti accertati, oltre ai sequestri di una rete di tipo sciabica con la maglia irregolare (da circa 2 mm) utilizzata per cattura di novellame di sarda, e di tre reti da posta, sono state elevate anche due sanzioni amministrative per un totale di duemila euro. I militari hanno anche sequestrato circa 15 chili di prodotti vari pescati illegalmente.