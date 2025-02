Lezioni sull’antibracconaggio a Sersale nel corso regionale organizzato dal WWF

Sabato scorso presso il Centro Informazione Turistica della pro-loco della ridente cittadina di Sersale, nella presila catanzarese, si è tenuta una delle giornate formative nell’ambito del corso autorizzato dalla Regione Calabria per guardie volontarie venatorie ed organizzato dal Wwf Italia, grazie ad Alfonso Pappalardo, in qualità di coordinatore regionale delle guardie giurate volontarie del Wwf Calabria.

Le lezioni sono state tenute da Gianluca Congi, brigadiere capo del corpo di Polizia Provinciale di Cosenza, unità esperta del corpo con innumerevoli esperienze nel campo nella lotta al fenomeno del bracconaggio e sulla tutela della fauna selvatica. L’occasione è stata importante per impartire importanti nozioni sulle tecniche investigative di lotta al bracconaggio, sulla legislazione venatoria in relazione alle recenti modifiche normative della L. 157/1992 (tra cui anche le attività del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna) e sull’introduzione del TVE (tesserino venatorio elettronico).

Il momento formativo è servito anche per un più ampio confronto operativo e multidisciplinare con le future guardie. Il comandante della Polizia Provinciale di Cosenza, Rosario Marano, per impegni istituzionali non ha potuto essere presente per i saluti di rito ma ha ugualmente inviato i migliori auguri a tutti i corsisti mentre ad accogliere il rappresentante della Polizia Provinciale c’era il primo cittadino di Sersale, Carmine Capellupo.