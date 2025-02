Furgone prende fuoco sulla ss106: autista scappa in tempo e si salva

Una squadra dei Vigili del fuoco di Catanzaro, è impegnata sulla Ss106 in prossimità dello svincolo per Catanzaro Ovest, per l'incendio di un furgone in transito, adibito al trasporto di materiale elettrico che - per cause accidentali - ha preso fuoco.

A bordo il solo conducente che, vedendo del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha accostato il mezzo, abbandonandolo prima che venisse avvolto dalle fiamme.

L'intervento è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito e veicolo. Non si registrano danni a persone.