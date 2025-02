Il Prefetto Colosimo in visita alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia

Nel pomeriggio di ieri il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ha fatto visita presso il comando della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, dove è stata accolta dal Comandante, capitano di fregata Guido Avallone, unitamente ad un’aliquota di personale in servizio e dei titolari dei dipendenti uffici minori.

Dopo una breve presentazione su compiti e ruoli della Guardia Costiera con particolare riferimento all’ampio territorio di giurisdizione e a una descrizione della portualità dello scalo vibonese, il Prefetto ha visitato la sala operativa del Comando, dove ha potuto prendere visione dei sistemi informatici in uso per il monitoraggio del traffico navale, funzionali all’attività di salvaguardia della vita umana in mare, tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

A seguire si è fatto anche cenno all’importanza del nucleo di polizia marittima del comando e sulle numerose attività poste in essere per contrastare l’illegalità e gli illeciti, specie quelli di matrice ambientale.

La visita si è conclusa con la tradizionale consegna del crest del comando e la firma dell’Albo d’Onore della capitaneria di porto da parte del Prefetto Closimo che ha espresso la propria gratitudine e riconoscenza per l’attività svolta con impegno e dedizione.