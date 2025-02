Spaccio di droga a Serra San Bruno, denunciato uomo del posto

Un uomo, residente a Serra San Bruno, è stato denunciato a piede libero a seguito di un controllo mirato svolto dagli agenti di Polizia del locale commissariato, coadiuvati dai cinofili e della squadra mobile. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando è stata eseguita una perquisizione nella sua abitazione

All'interno, debitamente nascoste, sono stati rinvenuti 97,7 grammi di marijuana, confezionati in 58 dosi già pronte alla vendita e suddivise in due buste di plastica, assieme a materiale per il confezionamento. Rinvenute anche banconote di vario taglio (per un totale di 358 euro) ritenute il provento della vendita della sostanza.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti, e sottoposto ad avviso orale da parte del Questore.