Perquisizioni nel campo rom di Catanzaro, 38enne passa dai domiciliari al carcere

Blitz nel campo rom di viale Lucrezia della Valle a Catanzaro dove ieri gli uomini della Squadra Mobile, insieme ai colleghi del Commissariato di Lido e del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e locali che hanno interessato diversi soggetti residenti nell’accampamento, e volte al contrasto della criminalità sul territorio.

Nella stessa giornata, il personale delle Volanti, eseguendo un provvedimento di aggravamento degli arresti domiciliari, ha condotto nella Casa Circondariale locale un 38enne, anch’egli rom, a cui è stata contestata una grave violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva a cui era sottoposto.

In particolare, il 28 gennaio, gli agenti, andati a casa sua, in Viale Isonzo, per un controllo, lo hanno trovato in compagnia di un altro soggetto residente nello stesso stabile. Inoltre, allontanatosi in un’altra stanza, l’uomo buttato dalla finestra un involucro contenente otto grammi e mezzo di cocaina. Una circostanza che ha inevitabilmente fatto spalancare le porte del carcere per il 38enne.