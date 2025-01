Catanzarese: scovate droga e munizioni, ritrovate telecamere rubate alla Rai

Un controllo eseguito dagli uomini della polizia in uno stabile di Catanzaro Lido, ha portato dapprima alla scoperta, in un appartamento in disuso ormai dal 2020, di una busta con dentro otto cartucce calibro 9x21 ed un’altra calibro 9x17, mentre nella parte posteriore del, grazie all’ausilio dei cinofili e con strumenti da scavo, è stato ritrovato un borsello verde contenente circa 100 grammi di hashish, 10 di cocaina e 15 di sostanza da taglio, oltre a materiale per il confezionamento della droga.

Ben nascosta tra i sacchi della spazzatura, poi, gli operatori hanno rinvenuto una videocamera professionale della Sony, con l’adesivo della Rai, ed un microfono professionale col simbolo del Tgr.

Entrambi erano stati rubati il 24 gennaio scorso da un’auto aziendale della televisione pubblica, mentre era parcheggiata in viale Europa, ed a cui era stato rotto il deflettore posteriore destro. Le apparecchiature saranno ora riconsegnate alla sede Rai regionale di Cosenza.

Durante le attività, poi, la Squadra Mobile, ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Catanzaro, arrestando un quarantacinquenne del posto riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentati atti sessuali con minorenni, e condannato a quasi 4 anni e mezzo di reclusione.

Gli uomini delle Volanti, invece, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due soggetti. Il primo, residente in via Teano, per furto aggravato dopo che visionate le immagini della videosorveglianza, si è scoperto essere il responsabile, in due diverse circostanze, di altrettanti furti perpetrati a delle auto parcheggiate all’interno del Centro Commerciale “Le Fontane”.

Il secondo, residente in Traversa Isonzo, è stato deferito per l’inosservanza delle prescrizioni sugli arresti domiciliari: lo stesso, a seguito di controllo, è stato trovato in casa in compagnia di un’altra persona, appartenente al nucleo familiare. Durante il controllo, all’esterno dell’abitazione, sul balcone, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 8 grammi di cocaina.