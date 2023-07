Tre computer Apple rubati in un negozio di Lido, arrestati tre campani

Nelle prime ore di ieri, lunedì 10 luglio, i carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, in sinergia con i colleghi delle Stazioni di Giugliano in Campania, Grumo Nevano e Cesa, hanno eseguito tre arresti sottoponendo ai domiciliari altrettante persone accusate di furto aggravato.

I fatti contestati risalgono al il Febbraio scorso. Secondo gli investigatori gli indagati - tutti di origine campana e in concorso tra loro – entrati in un negozio a di Lido, avrebbero portato via tre computer della Apple, per un valore complessivo di circa 3900 euro.

I carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto avvenuto grazie alle riprese effettuare dalle telecamere di videosorveglianza istallate nel negozio di elettrodomestici e, quindi, arrivare a ritenere responsabili del furto i tre arrestati.

Le misure a loro carico sono state emesse dal Gip/Gup del Tribunale Ordinario di Catanzaro.