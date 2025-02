San Calogero: chiuso un bar, multe per irregolarità igienico-sanitarie

Una operazione cosiddetta ad alto impatto, condotta nell’area di San Calogero, ha portato i carabinieri ad eseguire una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono state ritrovate una carabina ad aria compressa dalla potenza superiore ai 7,5 joule, detenuta senza autorizzazione; tre cartucce calibro 12; e cinque grammi di marijuana.

Da qui è scattata una denuncia per detenzione illegale di armi e munizioni, mentre per il possesso dello stupefacente la stessa persona è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice.

Proseguendo le attività, i militari Forestali hanno scoperto invece un allevamento di ovini, suini e bovini che erano senza i previsti codici identificativi oltre ad essere custoditi in condizioni non conformi alle normative igienico-sanitarie, con spazi ristretti e scarichi di reflui zootecnici non a norma.

Per queste violazioni, il proprietario dell’allevamento è stato denunciato e sono in corso altre verifiche, con il coinvolgimento dell’ufficio tecnico comunale, per accertare eventuali abusi edilizi.

Inoltre, i carabinieri del Nas, hanno ispezionato degli esercizi commerciali della zona, accertando in un bar del paese delle gravi carenze igienico-sanitarie e l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Nei confronti del titolare è stata elevata una sanzione amministrativa e, a seguito delle irregolarità è stata disposta la chiusura temporanea del locale.

I NUMERI DELL’OPERAZIONE

I servizi svolti sul territorio, condotti attraverso posti di controllo e verifiche sugli esercizi pubblici, ha portato ad identificare in tutto 240 persone; a verificare 203 veicoli; ad elevare 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; e a segnalare una persona per l’inosservanza dell’obbligo di dimora.

Le attività sono state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia in sinergia con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, del Nas di Catanzaro, dell’8° Nucleo Elicotteri e i Forestali, impiegando oltre cento uomini tra tutti i comparti di specialità e arma territoriale. Lo scopo è di tradurre sul campo l’indirizzo espresso dal Procuratore della Repubblica Camillo Falvo nel contrasto ai reati in materia di armi, stupefacenti e tutela ambientale.