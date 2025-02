Tropea. In giro con una roncola da 41 cm nel cofano, denunciato

Si è mostrato fin da subito poco collaborativo dopo esse stato fermato per un controllo su strada da parte degli agenti di Tropea che, visto il suo atteggiamento sospetto, hanno deciso di perquisire l’auto sui cui viaggiava e dove, nel cofano, gli è hanno trovato una roncola in metallo col manico in lacci di cuoio e della lunghezza complessiva di 41 centimetri.

Non essendo in possesso di alcun titolo che lo autorizzasse a portare con sé quella che viene considerata un’arma, per l’uomo è scattata inevitabilmente la denuncia in stato di libertà per il presunto reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

È questo uno dei risultati delle attività messe in campo dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia, che come disposto del Questore Rodolfo Ruperti stanno effettuando un controllo capillare del territorio provinciale, assicurando una presenza attiva su strada, tesa ad implementare al massimo la prevenzione contro vari reati.

In questo contesto, sempre ad opera degli agenti di Tropea, due soggetti sono stati fermati per accertamenti dopo esser stati notati aggirarsi, con fare sospetto e a bordo di un furgone, lungo le strade del centro, intenti ad osservare con una immotivata attenzione le abitazioni del posto.

Dagli accertamenti effettuati, i poliziotti hanno appurato che entrambe non risultavano essere residenti nella nota cittadina turistica, né che avessero nella zona un’occupazione stabile, interessi lavorativi o affetti, né tantomeno una volta fermati hanno dato una qualche spiegazione plausibile del perché si trovassero lì, oltre all’intenzione di raccogliere abusivamente del materiale ferroso.

Considerati i precedenti in capo ad uno di loro gli agenti hanno presentato una proposta di allontanamento dal territorio: la Divisione Anticrimine della Questura ha così effettuato una attività istruttoria che ha portato all’emissione del foglio di via obbligatorio per entrambi.