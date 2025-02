Violento con la mamma, la manda in ospedale. Arrestato

Minacce, vessazioni e violenze che non avrebbe risparmiato la madre, causandole un perdurante e grave stato d’ansia e un fondato timore per la sua incolumità. Una situazione che ha portato la donna ad essere costretta, addirittura, ad andare in ospedale dopo essere stata aggredita dal figlio.

Una vicenda messa in luce dalla indagini eseguite dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore, popoloso centro della Sila, che nelle scorse ore hanno così eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura locale, arrestando e portando in carcere un 27enne accusato di violenza di genere, appunto ai danni della mamma.

“La pervicacia persecutoria - osserva il Giudice per le indagini preliminari - non può avere altra chiave di lettura se non quella di molestare, perseguitare e intimidire la persona offesa, disturbando la sua quotidianità”.