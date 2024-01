Cosenza, inizio d’anno movimentato per la Questura: emessi già 14 avvisi

Dall’inizio dell’anno in corso, sono già 14 i provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, di cui 12 nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di atti persecutori e di violenza domestica.

Inoltre, gli specialisti della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, hanno individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. Si tratta di soggetti che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

In tale ottica, sono stati adottati 7 provvedimenti di avviso orale e firmato 2 proposte di sorveglianza Speciale, di cui una su richiesta dell’Arma dei Carabinieri.

Prosegue, pertanto, il trend positivo registrato nell’anno 2023 rispetto ai dati dell’anno 2022. In particolare, nell’anno appena trascorso sono stati emessi: 32 ammonimenti (+19,23%); 401 avvisi orali (+95,61%); 62 divieti di ritorno (+58,97%); 23 proposte di Sorveglianza speciale (+76,92%); 39 Daspo sportivi (+ 200%) e 5 Daspo “Willy” (+500%).