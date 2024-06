Anticrimine: misure di prevenzione in tutta la provincia di Cosenza

Il Questore della di Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose, in tutta la Provincia, ha adottato una serie di misure di prevenzione, che costituiscono uno strumento utile per prevenire la commissione di trasgressioni.

A tal proposito, nel mese di giugno, a seguito delle numerose attività istruttorie svolte dal personale in forza alla Divisione Anticrimine, ha emesso 23 avvisi orali, ha inoltrato al Tribunale 8 richieste di Sorveglianze Speciale e emesso 2 fogli di via obbligatoria mentre altri 7 sono in fase di istruttoria.

Tali misure di prevenzione sono applicate ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi e, in alcuni casi, sono state richieste per alcuni soggetti indiziati di violenze domestiche o atti persecutori.

Infatti, particolarmente attenzionato continua ad essere il fenomeno della violenza di genere che quotidianamente registra gravi episodi delittuosi nei confronti delle fasce deboli, quali donne e minori, che subiscono violenza sia fisica che psicologica.

Al fine di porre un freno a questo spregevole fenomeno, sempre nel mese di giugno, sono stati emessi 8 ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti colpevoli di comportamenti violenti o molesti.