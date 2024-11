Cosenza sicura: sfilza di Daspo, avvisi orali e fogli di via. Controllate quasi 5mila persone

Mano pesante del Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro che nelle ultime ore ha emesso due Daspo, trentaquattro avvisi orali, sedici fogli di via obbligatori e dieci ammonimenti, proponendo inoltre cinque sorveglianze speciali.

I Daspo riguardano alcuni tifosi che in occasione della partita di serie B tra il Cosenza e ed il Pisa si sono resi responsabili di lesioni. I fogli di via obbligatori sono stati emessi invece nei confronti di pregiudicati, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, che si trovavano in un Comune diverso dalla loro residenza: agli stessi ne è stato quindi inibito il ritorno per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. I provvedimenti sono stati emessi su proposta dei Carabinieri.

I dieci ammonimenti sono stati notificati poi ad altrettanti soggetti residenti in provincia per stalking e maltrattamenti nei confronti di compagne, mogli e conviventi.

Infine le proposte di Sorveglianza Speciale riguardano cinque persone con precedenti per associazione mafiosa, reati contro il patrimonio ed altro.

Continua incessante anche l’attività di prevenzione e controllo del territorio attuata dal personale dalla Squadra Volanti della stessa Questura che, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, solo nel mese appena trascorso, ha arrestato tre persone per furto d’auto ed una per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciandone altre 18 e segnalandone tre come assuntrici di stupefacenti; controllati poi ben 4857 soggetti, 2550 veicoli, elevando 94 contravvenzioni al Codice della Strada.