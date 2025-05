Maxi controlli nel cosentino: avvisi orali, sorveglianze, ammonimenti e dacur

Il Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro - nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose - ha adottato una serie di misure cautelari in tutto il territorio brutio.

Nell'ultima settimana, a seguito di numerose attività svolte dalla Divisione Anticrimine, ha emesso quindi cinque avvisi orali ed ha inoltrato al Tribunale due richieste di sorveglianza speciale.

Alta anche l'attenzione riguardo alla violenza sulle donne: infatti - per prevenire questo spregevole fenomeno - sono stati emanati nove ammonimenti a soggetti ritenuti colpevoli di atteggiamenti molesti ed aggressivi nei confronti delle denuncianti.

Infine, sono stati disposti sette Dacur (il divieto di accesso alle aree urbane) per una violenta lite avvenuta sul lungomare di Paola. Nello specifico, due ragazzi sono stati pestati riportando ferite gravi, era presente anche un minorenne.

I destinatari della misura in questione non potranno quindi recarsi in pubbliche attività per un anno. Due di loro, sono parenti di un noto boss del territorio, che oggi è deceduto.