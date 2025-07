Cosenza sicura: nove ammonimenti, cinque avvisi e due sorveglianze

Nove ammonimenti, cinque avvisi orali e una proposta di sorveglianza speciale: sono il bilancio delle misure emesse nella scorsa settimana dal questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro.

I primi nove sono stati già notificati dalla polizia bruzia al altrettante persone a cui si contestano gli atti persecutori e la violenza domestica.

La Divisione Anticrimine, inoltre, ha individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche.

Si tratta di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita si ritiene vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose o che comunque commettano reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

In sei mesi 125 avvisati

In quest’ottica, il Questore, che rappresenta l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, dall’inizio del mese di luglio ha adottato anche i cinque provvedimenti di avviso orale, che con quest’ultimi salgono a 125 nel solo anno in corso, e ha firmato le due proposte di sorveglianza, che si sommano alle altre 17 già richieste nel 2025.

Continua poi e senza sosta l’intensificazione dei controlli sul territorio, avviata da tempo in alcune aree del Capoluogo ed in particolare presso le Autolinee, attraverso l’impiego del personale delle Squadre Volanti, della Squadra Mobile, della Scientifica e del Camper con gli specialisti dell’Anticrimine impegnati nella campagna “questo non è amore” contro la violenza di genere.