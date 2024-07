Focus nel cosentino: denunce e sequestri, ritrovato quasi mezzo chilo d’hashish

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Proseguono i controlli di Polizia nell'intera provincia di Cosenza, nell'ambito dell'oramai nota operazione Focus 'ndrangheta coordinata dalla Questura. Controlli che hanno portato a denunce, sequestri, avvisi e sorveglianze speciali.

Il 10 luglio scorso infatti è stato denunciato a piede libero un uomo, gravato da numerosi precedenti, in quanto trovato in posseso di diverse centraline elettroniche di accensione per autoveicoli: strumenti impiegati proprio per rubare le auto e funzionali ai furti. Nel medesimo controllo, un cane delle unità cinofile ha individuato, in una aiuola, circa 400 grammi di hashish suddivisi in panetti.

Sempre nella città di Cosenza, poi, sono stati emessi 32 avvisi orali ed una proposta di sorveglianza speciale. Misure richieste anche ai commissariati di Paola, Corigliano-Rossano e Castrovillari, che hanno emesso, complessivamente, 14 avvisi orali ed 8 richieste di sorveglianza speciale.

Infine, a Cetraro, è stata sospesa l'attività di un bar per 15 giorni, in quanto ritenuto un usuale luogo di ritrovo di pluripregiudicati.