Controlli pre-ferragosto nel Cosentino: tre denunce, diverse multe

La Squadra Mobile di Cosenza ha denunciato una persona per possesso di droga, che teneva nascosta all’interno di alcuni generi elementari in un locale commerciale che, alla luce di ciò, è stato chiuso per 15 giorni, con la finalità di preservare e garantire la sicurezza dei cittadini.

È uno dei risultati operativi dei controlli svolti dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia, e disposti dal Questore bruzio Giuseppe Cannizzaro.

Le attività su strada

In quest’ambito, inoltre, gli uomini della Squadra Volante e dei Commissariati di Corigliano-Rossano, Castrovillari e Paola, anche con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, hanno denunciato altre due persone per guida in stato di ebbrezza e stalking, identificandone oltre 800, e hanno controllato 445 veicoli elevando diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Occhio alle aree turistiche

Con l’approssimarsi del ponte di ferragosto, periodo in cui si registra abitualmente il maggior numero di spostamenti dei vacanzieri ed il sovraffollamento delle località turistiche, saranno particolarmente intensi i controlli ordinari e straordinari della Polizia su tutto il cosentino, allo scopo di assicurare a tutti un tranquillo svolgimento delle vacanze.