Controlli ad “Alto Impatto” nel cosentino, sedici multe e cinque patenti ritirate

Cosenza, Rende, Corigliano-Rossano, Castrovillari e Paola, nell’ultima settimana che sta per concludersi, sono state sotto la lente delle forze dell’ordine che nelle ormai consuete operazioni definite ad Alto impatto, hanno attenzionato per giorni i rispettivi territori.

Numerosi dunque i posti di controllo effettuati che hanno consentito di identificare un elevato numero di persone e veicoli. Così’ come numerose sono state anche le contravvenzioni al Codice della Strada ed i ritiri di patenti di guida.

In un caso specifico un uomo è stato denunciato in stato di libertà per aver fatto uso di una patente di guida internazionale palesemente falsa.

I controlli hanno interessato, anche, diversi esercizi commerciali per di verificare la vendita di prodotti a norma di legge e impedire anche che vengano somministrate bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

A conclusione, il bilancio complessivo dei servizi riporta ben 761 persone identificate; 465 veicoli controllati; 43 posti di controllo effettuati; 16 violazioni al Codice della Strada contestate; e 5 patenti ritirate.

LE ATTIVITÀ sono state decise in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella e predisposte durante il tavolo tecnico dal Questore bruzio Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, il Col. Agatino Saverio Spoto, e della Guardia di Finanza, Col. Giuseppe Dell’Anna.

Sul campo hanno operato congiuntamente Carabinieri, Guardia di Finanza, unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, unità Cinofile, specialisti e Polizie locali competenti.