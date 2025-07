Sicurezza a Vibo, emesse una quarantina di misure di prevenzione

Il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha adottato delle importanti misure di prevenzione, circa una quarantina, nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi e dirette così ad evitare, in funzione preventiva, la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti.

In particolare, sono sedici i divieti di accesso alle manifestazioni sportive, cosiddetti “fuori contesto”, scattati per altrettante persone condannate con sentenza definitiva per reati in materia di stupefacenti, denunciate per rissa o per porto di armi.

A questi si aggiungono sei Dacur, il divieto accesso e di transito nei locali di pubblico intrattenimento posti in determinate zone; colpiti alcuni soggetti coinvolti e deferiti per una rissa avvenuta lo scorso aprile a Vibo in occasione della movida giovanile.

Seguono dieci avvisi orali a persone ritenute socialmente pericolose; un foglio di via con divieto di ritorno nel capoluogo napitino per un uomo denunciato per una truffa ad una anziana; e tre proposte di applicazione della sorveglianza speciale.