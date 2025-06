Crotone. Violenze e reati vari, Questore emette 22 provvedimenti

Son ben ventidue le misure di prevenzione personale che sono scattate, a Crotone, e che hanno colpito altrettante persone ritenute socialmente pericolose.

L’attività istruttoria, in tal senso, è stata condotta come di consueto dalla Divisione di Polizia Anticrimine nello scorso mese di maggio, e ha portato il Questore Renato Panvino, ad emettere in particolare un Daspo per un tifoso della casertana calcio; così come due ammonimenti per altrettanti soggetti ritenuti autori di condotte violente in ambito domestico; ed undici avvisi orali, intimando agli interessati di tenere una condotta conforme alla legge.

Decisi, inoltre, quattro Dacur, ovvero i divieti di accesso urbano, per due anni nei confronti di cittadini tunisini in relazione ad un fatto grave avvenuto nella centralissima piazza Pitagora lo scorso dicembre; ed ancora, un foglio di via obbligatorio allontanando per tre anni dal comune di Cirò il presunto autore di una truffa ai danni di una persona anziana; mentre sono state formulate al Tribunale del capoluogo del distretto tre proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nei confronti di altrettante persone considerate portatrici di pericolosità sociale generica e qualificata, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, anche mafiosa, ed in ambito di relazioni affettive.

Le misure rappresentano certamente il frutto della collaudata e costante azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio avviata sia nel capoluogo che nella provincia da parte delle varie componenti della Polizia.