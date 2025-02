Cosenza, massicce operazioni di controllo della Polizia nell’area cittadina

La Questura di Cosenza ha effettuato, nella settimana appena trascorsa, una massiva azione di controllo in città attraverso servizi mirati quali le note operazioni denominate Alto Impatto e Focus ndrangheta. Gli operatori della locale Squadra Volante, assieme al personale del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale, hanno operato in diverse zone dell’area urbana, allo scopo di contrastare ogni situazione di illegalità. Questa la volontà del Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, cioè che non ci siano interruzioni nel servizio di controllo.

Gli agenti, diretti dal vice-questore Roberta Martire, hanno eseguito 23 perquisizioni, effettuato 28 posti di controllo, identificato 825 persone e controllato 460 veicoli. Al termine delle operazioni sono state denunciate 8 persone per reati vari, tra i quali lo spaccio di stupefacenti, il porto abusivo d’arma bianca, inosservanza ai provvedimenti, guida senza patente, lesioni, inottemperanza a provvedimenti dell’autorità diudiziaria. Sono state elevate anche 19 contravvenzioni al Codice della Strada, effettuate 2 segnalazioni amministrative e 50 controlli nei confronti di persone sottoposte a misura.

Nello stesso periodo, inoltre, sono da segnalare i risultati relativi alle misure di prevenzione, intese come provvedimenti sanzionatori diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Sono stati emanati, in tal senso, 5 ammonimenti, 8 avvisi orali, proposto 1 daspo e 2 sorveglianze speciali.