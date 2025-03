Sicurezza pubblica, pioggia di daspo e ammonimenti nel cosentino

Continua senza sosta l’attività di prevenzione svolta dalla Polizia a Cosenza, che attraverso l’opera svolta dalla divisione anticrimine della locale Questura ha fatto registrare importanti risultati.

Nel mese appena trascorso, infatti, il questore ha emesso 3 dacur, 31 avvisi orali, 5 fogli di via obbligatori e 16 ammonimenti, proponendo, altresì, al Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Catanzaro l’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di 4 soggetti.

I Dacur (cosiddetti daspo urbani), provvedimenti di divieto di stazionamento in determinate zone della città, sono stati emessi nei confronti di due soggetti residenti a Paola e di uno residente nel comune di Cosenza.

I fogli di via obbligatori sono stati emessi nei confronti di pregiudicati, pericolosi per la sicurezza pubblica, i quali si trovavano in un comune diverso dalla loro residenza. Agli stessi è stato inibito il ritorno nei suddetti comuni per un periodo di tre anni.

Sono stati emessi e notificati 16 ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti residenti in provincia che hanno posto in essere gravi condotte di stalking e maltrattamenti nei confronti di compagne, mogli e conviventi.

Infine sono state avanzate 4 proposte di sorveglianza speciale alla competente autorità giudiziaria nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, con precedenti per associazione mafiosa, reati contro il patrimonio ed altro.