Cocaina, nuovo sequestro nel cosentino: due arresti

Prosegue l'attività di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta i Carabinieri della compagnia di Cosenza, assieme al nucleo cinofili di Vibo Valentia, ha svolto una serie di controlli mirati volti al contrasto della detenzione di droga sul territorio, che hanno portato all'arresto di due soggetti trovati in possesso di cocaina.

Il primo episodio si è verificato nel centro di Cosenza, dove i militari hanno perquisito l'abitazione di un quarantanovenne del posto rinvenendo 8 grammi di sostanza, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Nel medesimo controllo poi è stata perquisita anche un'abitazione in via di ristrutturazione, all'interno della quale sono stati rinvenuti 690 grammi di cocaina.

Situazione analoga a Casali del Manco, dove nell'abitazione di un quarantaseienne del posto sono stati scoperti altri 65 grammi sempre di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare il tutto. Al termine delle formalità, entrambi i soggetti sono stati arrestati con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.