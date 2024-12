Controlli e perquisizioni a Cosenza, due arresti per detenzione di droga

Due persone sono state arrestate, nei giorni scorsi, a seguito di controlli mirati svolti dalla Polizia a Cosenza, nell'ambito di attività di constrasto allo spaccio ed al traffico di stupefacenti. Controlli che si sono concentrati in particolar modo nelle aree periferiche, con la collaborazione dell'unità cinofila di Vibo Valentia e del reparto prevenzione crimine della Calabria settentrionale.

Un primo soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, sarebbe stato visto mentre tentava di sbarazzarsi di due involucri lanciandoli dalla finestra nel corso di un controllo di routine presso la sua abitazione. I pacchetti sono stati recuperati, e contenevano un bilancino elettronico e circa 14 grammi di cocaina: oltre al sequestro del materiale, l'uomo è stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari.

Situazione simile anche per l'altro caso, dove però il soggetto (incensurato), alla vista degli agenti, si sarebbe rifiutato di aprire la porta. Dopo vari tentativi gli agenti sono comunque riusciti ad entrare nell'abitazione dell'uomo, ed a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti 187 grammi di cocaina e mezzo grammo di marijuana, assieme ad un bilancino ed una macchina per sottovuoto. Anche in questo caso è stato disposto l'arresto, questa volta con trasferimento in carcere.