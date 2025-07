Contrasto allo spaccio, quattro arresti in pochi giorni nell’alto cosentino

Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri del comando di Castrovillari, impegnati in una serie di attività volte al contrasto dello spaccio di droga su tutto il territorio circostante. Nella prima metà del mese di luglio, 4 persone sono state arrestate per reati collegati alla detenzione di droga, in vari paesi del circondario.

Nel primo caso, a finire in manette è stato un 24enne di Lungro, trovato in casa con circa 100 grammi di hashish e diverse piante di marijuana, coltivate all'interno di una piccola serra artigianale.

Il secondo episodio invece riguarda un 60enne di Castrovillari, che, perquisito presso la propria abitazione, è stato trovati in possesso di oltre 100 gramm di hashish oltre a 12 grammi di cocaina, dei bilancini di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento.

Il terzo caso riguarda un 31enne di Castrovillari, pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine, che deteneva in casa circa 150 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish ed 1 grammo di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione.

Infine, il quarto caso riguarda un 63enne sempre di Castrovillari, noto pregiudicato del posto, beccato a cedere dei flaconi di metadone. Una successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di scoprire e sequestrare altri 18 flaconi di metadone ed una pianta di marijuana, assieme a dei semi di canapa.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. I controlli proseguiranno per l'intero periodo estivo, con particolare attenzione alle zone ai piedi del massiccio del Pollino.