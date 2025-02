Transizione digitale: voucher a fondo perduto per le Pmi in Calabria

A breve verrà pubblicato ufficialmente il bando per il Voucher per la Transizione Digitale, un’importante iniziativa istituita dalla Regione Calabria che mira a sostenere le PMI calabresi nel loro percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Attualmente in fase di pre-informativa, il voucher offrirà alle imprese l'opportunità di accedere a fondi per aggiornare le proprie infrastrutture tecnologiche, adottando soluzioni avanzate in ambito ICT, cybersecurity, digital marketing, e-commerce e molto altro. Questa misura si inserisce nell’impegno della Regione per rafforzare la competitività e la resilienza delle imprese del territorio.

Il Voucher per la Transizione Digitale, sostiene il Presidente del Polo Digitale Calabria, Emilio De Rango, rappresenta un’opportunità unica per le PMI che desiderano adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche alle innovazioni del settore, migliorare la propria competitività e affrontare con successo le sfide del mercato. Tra le misure previste, spicca il Digital Workplace, che non solo riguarda la tecnologia, ma promuove anche una cultura aziendale digitale, favorendo la collaborazione e l'uso di strumenti innovativi per migliorare la produttività, particolarmente rilevante in un contesto di lavoro remoto e ibrido.

Un'altra misura fondamentale è il Digital Commerce & Engagement, che include l'uso delle piattaforme digitali per vendere prodotti o servizi (e-commerce) e creare un coinvolgimento attivo con i clienti tramite interazioni online. In particolare, il Digital Engagement si concentra sull'interazione con i clienti attraverso canali come social media, email marketing, chatbot e contenuti personalizzati, con l’obiettivo di costruire relazioni durature, aumentare la fedeltà al brand e stimolare l’interesse dei consumatori.

Il Voucher offre anche l'opportunità di beneficiare del Cloud Computing, che consente l’utilizzo di risorse informatiche (come server, archiviazione dati, software e applicazioni) tramite internet, riducendo la dipendenza da infrastrutture fisiche locali. Ciò consente alle imprese di accedere a potenza di calcolo, spazio di archiviazione e applicazioni tramite piattaforme online.

Infine, il rafforzamento della Cyber Security (sicurezza informatica), per proteggere sistemi, reti, dispositivi e dati da attacchi informatici, accessi non autorizzati, danneggiamenti e furti. Con l’aumento della digitalizzazione, la sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni sensibili e garantire l’integrità delle infrastrutture tecnologiche.

Il Presidente De Rango conclude sottolineando che la misura prevista per la cybersecurity, rappresenta un'opportunità cruciale per le aziende che devono allineare i propri sistemi informatici agli standard stabiliti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), istituita dal Decreto Legge 82 del 14 giugno 2021.

L’ACN ha l’obiettivo di razionalizzare e rafforzare la sicurezza cibernetica a livello nazionale, tutelando gli interessi del Paese e prevenendo gli attacchi cibernetici. Questo voucher consente alle PMI di rafforzare la loro protezione digitale, in linea con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza, garantendo la resilienza dei sistemi in un contesto sempre più digitalizzato.

In sintesi, il Voucher per la Transizione Digitale offre alle PMI calabresi un’ampia gamma di strumenti per migliorare la propria competitività e affrontare con successo le sfide del mercato digitale.

L’OBIETTIVO DELL’AVVISO

L’obiettivo dell’avviso è quello di aumentare l’efficienza e la competitività delle PMI calabresi, sostenendo progetti che promuovano soluzioni digitali diffuse e trasversali su tutto il territorio regionale.

Il voucher è destinato a sostenere investimenti in Digital Workplace, ovvero l’acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (Digital Workplace), nel limite massimo di una Digital Workplace per ogni dipendente; Digital Commerce & Engagement, adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement, in funzione della dimensione della PMI Beneficiaria - Piattaforme di e-commerce e strumenti di digital marketing; Cloud Computing, cioè la migrazione dell’infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati in cloud pubblico (Cloud Computing); e la Cyber Security, con l’adozione di nuovi sistemi per proteggere i dati aziendali.

Il voucher è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Calabria, che desiderano intraprendere un processo di trasformazione digitale.

IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo a fondo perduto riconosciuto alle PMI varia in base alla dimensione dell’impresa. Per la Micro Impresa arriva fino a 50.000,00 euro; per la Piccola Impresa fino a 100.000,00 euro; e per la Media Impresa fino a 150.000,00 euro. Il bando dispone di una dotazione complessiva pari a 5 milioni, distribuita tra le PMI richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma che sarà resa disponibile. La partecipazione potrà avvenire a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURC.

Le richieste saranno esaminate secondo due principali fasi: Ricevibilità: verifica dell'invio della domanda nei termini e nelle modalità stabilite dall’Avviso, nonché della completezza e regolarità della documentazione; ed Ammissibilità: verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione di merito, in base ai criteri specificati nel bando.

Il Polo Digitale Calabria è a disposizione, gratuitamente, delle PMI per ogni ulteriore informazione e supporto. Per maggiori dettaglipuò essere contattato per mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , o per telefono allo 0984 1716468.