Reggio, Psc: Amministrazione e Ordini professionali si confrontano

Si è svolto stamani, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, un incontro tra l’Amministrazione comunale e i referenti dei vari Ordini professionali di Reggio Calabria.

Per l’Ente erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alla “città sostenibile ed accessibile” Paolo Malara, l’assessore alla “città ordinata” Elisa Zoccali e la dirigente del settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale Ida Albanese.

Per gli Ordini, invece, c’erano Francesco Foti (Ingegneri), Antonino Sgro (Agronomi), Ilario Tassone (Architetti), Antonio Misefari (Geometri), Domenico Putrino (Geologi); presenti anche numerosi iscritti.

Questo primo incontro ha avviato formalmente un ciclo di appuntamenti di confronto operativo e programmatico sul PSC (Piano Strutturale Comunale), sui Piani Attuativi e su altri strumenti importanti che gli Ordini professionali hanno individuato e rilevato come prioritari.

L’obiettivo comune è quello di tracciare un percorso di collaborazione e cooperazione per individuare una posizione univoca, di Amministrazione ed Ordini, su ogni aspetto attuativo del PSC; al fine di offrire ai professionisti strumenti chiari nella gestione e nella risoluzione di criticità e problematiche concrete (oltre che di programmazione) per uno sviluppo armonioso del nostro territorio nel rispetto del nuovo strumento urbanistico e delle esigenze specifiche di ogni ATO (ambito territoriale ottimale).

Il Sindaco ha offerto piena disponibilità tanto all’ascolto che ad una cooperazione fattiva e concreta con gli Ordini dando, contestualmente, indirizzo e mandato ad Assessori e dirigente del settore Urbanistica di calendarizzare, già dalle prossime settimane, un ciclo puntuale di appuntamenti formativi e tecnici per una operatività che deve procedere in modo sinergico ed armonioso.

Pertanto la dirigente Albanese, di concerto con gli assessori Paolo Malara ed Elisa Zoccali, ha già fissato in venerdì prossimo 28 febbraio il primo degli appuntamenti in programma che raccoglierà le istanze degli Ordini dopo un loro confronto interno con gli iscritti.

La stessa ha ribadito che gli Uffici comunali, che hanno già preso in carico le istanze di alcuni Ordini, saranno a completa disposizione per offrire risposte ad ogni curiosità, dubbio o perplessità; specificando che l’attività urbanistica, a dispetto di quanto si pensi, non è bloccata ma (proprio alla luce del PSC) ovviamente ha cambiato il paradigma ed il modo di operare nel rispetto del nuovo strumento normativo e regolatore.

Ha accolto la proposta di ricostituire una sorta di consulta permanente tra Comune ed Ordini per istituzionalizzare questa modalità cooperativa quale metodo ordinario.

L’Assessore Malara, adottando la metodologia già attuata per la redazione in corso del Masterplan, ha voluto ribadire l’interesse e la necessità dell’Amministrazione di confrontarsi con gli Ordini professionali per una visione condivisa del PSC e per la sua concreta traduzione, in termini di interventi specifici, attraverso l’intersezione armonizzata dei vari Piani Attuativi.

Ha evidenziato che “è fatto ormai assodato che si debba ripartire dalla consapevolezza che in passato la città ha costruito molto di più delle sue esigenze abitative; troppo spesso in modo disordinato e finanche abusivo. Ora è tempo di restituire omogeneità di visione, di ricucire il costruito agli spazi con un orizzonte (che sta prendendo forma già nel Masterplan) di sostenibilità ambientale, mobilità, prossimità, produttività, intelligenza e sviluppo che ci restituiscano finalmente una città non più disarticolata ma ordinata ed armoniosa; nel rispetto dei caratteri identitari e delle vocazioni naturali di ogni ATO ma proiettati e declinati in un futuro che deve coniugare questi indirizzi alle esigenze attuali e contemporanee”.