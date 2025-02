Autocisterna carica di Gpl si ribalta nella zona industriale, evacuati alcuni residenti

Nella tarda serata di ieri un mezzo pesante è finito per ribaltarsi nella zona industriale di contrada Lecco, a Rende, in particolare in via Diaz.

Si tratta di un’autocisterna che trasportava circa diecimila litri di Gpl: fortunatamente non si sono registrate fuoriuscite di gas ma per mettere in sicurezza l’area è stato comunque necessario l’intervento degli specialisti del nucleo regionale Lpg/Nbcr dei Vigili del Fuoco, fatti arrivare dalla sede di Catanzaro, che hanno proceduto anche al travaso del carico.

Durante le attività, ed a seguito dell’incidente, c’è stata solo una perdita di gasolio dal camion ed in via precauzionale, i pompieri, giunti sul posto dal distaccamento di Rende, in via precauzionale e sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito, hanno fatto allontanare dalle abitazioni alcune famiglie e hanno chiuso al transito le vie limitrofe all’area interessata. Non si sono registrati feriti, mentre il conducente del tir è rimasto illeso.