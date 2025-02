A Palazzo Alvaro l’omaggio della Congrega di Santa Barbara di Pellegrina di Bagnara

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto nel salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, il Priore della Congrega di Santa Barbara di Pellegrina di Bagnara, Giuseppe Marino.

Il cordiale incontro è stato l’occasione per la consegna, al primo cittadino metropolitano, di una targa ufficiale da parte della Congrega, in segno di stima e gratitudine per l’impegno in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Barbara.

“A nome della Congrega – ha detto Marino – l’aspettiamo a Pellegrina di Bagnara, per un incontro con tutta la comunità che ha piacere di poterla salutare di persona, testimoniando l’affetto nei suoi confronti”.

“Sono onorato di poter ricevere l'omaggio della Congrega di Santa Barbara - ha affermato il sindaco Falcomatà a margine dell'incontro – il mio auspicio è quello di poter essere presente al più presto ad un nuovo incontro a Pellegrina di Bagnara, uno dei borghi storici più caratteristici ed affascinanti della nostra Costa Viola, dove esiste una comunità di cittadini e di fedeli, devoti a Santa Barbara, molto unita e dinamica. Sarà un piacere anche raccontare qualche aneddoto e il legame che esiste tra la figura di Santa Barbara e la mia famiglia. Intanto ci tengo a rivolgere un ringraziamento sentito al Priore Giuseppe Marino ed a tutta la Congrega per il loro affettuoso pensiero”.