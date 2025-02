Gli trovano pistola giocattolo trasformata in vera arma: finisce in manette

Nella serata di sabato 15 febbraio, a Lattarico, i Carabinieri hanno tratto in arresto un ventenne poiché - a seguito di perquisizione domiciliare - è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo opportunamente modificata e in grado di sparare cartucce calibro 9 corto.

Di conseguenza, il tutto è stato sequestrato ed il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi, martedì 18 febbraio.