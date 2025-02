Ponte. Rischio sismico, Movimento: “pressioni per sabotare ogni studio indipendente”

Il Movimento No Ponte Calabria esprime sdegno per le recenti vicende riguardanti il possibile accordo tra l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Comune di Villa San Giovanni, e per l'ennesimo annuncio del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, relativo all'avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto.

Nei giorni scorsi, la sola ipotesi di un accordo tra l’Ingv e il Comune per la promozione di nuovi studi sul territorio aveva provocato un vero e proprio terremoto politico.

La possibilità di condurre ulteriori analisi sul pericolo sismico in un’area ad alto rischio come quella dello Stretto “ha paradossalmente terrorizzato i sostenitori del Ponte”.

“A conferma di ciò – sbottano dal Movimento - il senatore messinese Nino Germanà si è affrettato a presentare un'interrogazione parlamentare per bloccare ogni iniziativa, mentre il deputato del reggino Francesco Cannizzaro ha diffuso una nota che potremmo definire ‘di avvertimento’ alla vigilia della seconda convocazione del CdA dell'INGV, dopo che già la prima era andata deserta. Un chiaro segnale delle pressioni politiche esercitate per sabotare ogni possibile studio indipendente”.

Dal No Ponte incalzano: “Ora, questi politici possono dormire sonni tranquilli: i loro messaggi sono stati ben ricevuti e anche la seconda seduta del CdA dell'INGV non ha avuto il numero legale. Il risultato? Nessun accordo tra il Comune di Villa San Giovanni e l'INGV, nessun nuovo studio di cui avrebbe beneficiato la comunità strettese sul rischio sismico nella nostra area e, quindi, nessun rischio per la realizzazione del Ponte. Questa è la loro unica preoccupazione: impedire qualsiasi ricerca che possa compromettere il grande affare del Ponte, senza alcun interesse per la sicurezza del territorio e la prevenzione di malaugurate sciagure future”.

Intanto, “il Ministro delle Annunciazioni” come lo definiscono dal Movimento, ovvero il vicepremier Matteo Salvini, ha comunicato una ennesima data per l’avvio dei cantieri, spostata alla primavera prossima.

“Abbiamo perso il conto di questi annunci, e siamo certi che anche questo farà la fine dei precedenti. Ma intanto la propaganda va avanti, nel tentativo di alimentare un'illusione che non si tradurrà mai in realtà” dicono dal Movimento ribadendo la loro opposizione a questa opera definita “inutile e dannosa”.

“Chiediamo che le istituzioni – proseguono - smettano di fuggire dalla realtà e si concentrino su tutela del territorio e sicurezza delle popolazioni locali, spopolamento della Calabria, strade interne inadeguate, sanità pubblica distrutta, dissesto idrogeologico: sono queste le vere questioni prioritarie su cui intervenire. Invece di ragionare su questi temi si spendono miliardi per costruire un Ponte che non regge e la cui insostenibilità sarebbe stata resa ancor più evidente da studi più approfonditi del rischio sismico. Proprio per questo è stato necessario impedire questi studi con ogni mezzo”.

“Ma noi non resteremo a guardare” sbottano dal No Ponte Calabria assicurando che si continuerà a vigilare, denunciare e mobilitarsi “affinché la voce dei cittadini venga ascoltata e affinché si ponga fine a decisioni imposte dall'alto, prese sulla pelle della nostra terra e della nostra gente. Mobilitiamoci tutte e tutti contro questo ennesimo scempio”.