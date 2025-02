Crotone, attesa per la presentazione della nuova delegazione del Fai

Domani, venerdì 21 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Crotone, sarà presentata la Delegazione FAI di Crotone e Santa Severina.

L’evento si svolgerà per iniziativa della Presidenza Regionale del FAI Calabria in persona della presidente Laura Carratelli, in collaborazione con i Comuni di Crotone e Santa Severina, e vedrà la presenza dei rispettivi sindaci Vincenzo Voce e Salvatore Lucio Giordano, oltre che, in rappresentanza del FAI nazionale, da Irene Mearelli, responsabile della rete territoriale dei volontari del FAI.

Capo Delegazione è Teresa Amoruso, che guiderà la nuova compagine composta da: Caterina Curto, vice capo delegazione; Rosangela Mazzeo, delegato segreteria; Alfonsina Macrì, tesoriere; Maria Concetta Ammirati, delegato referente comunicazione (stampa); Federica Castagnino, delegato scuola; Angela Chiaranza, delegato referente comunicazione (social); Marco Ielasi, delegato eventi locali; Fernando Panza, delegato ambiente e paesaggio; Maria Villirillo, delegato coordinamento volontari.

La professoressa Amoruso e diversi delegati hanno al loro attivo già molti anni di esperienza come volontari FAI sul territorio, avendo costituito fin dal 2020 il gruppo Santa Severina, poi Delegazione che, cominciando ad operare nel piccolo borgo, ha organizzato diverse edizioni delle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, via via estese ai Comuni del comprensorio, formando, secondo i canoni della missione di cittadinanza attiva del Fondo Ambiente Italiano, centinaia di Apprendisti Ciceroni provenienti dalle scuole locali, che hanno illustrato ai visitatori suggestivi beni artistici e paesaggistici del territorio, spesso sconosciuti al grande pubblico. Fra questi la chiesa del Ritiro a Mesoraca, Villa Margherita e il suo parco a Cutro, Palazzo e villa Berlingieri a Crotone.

L’obiettivo della nuova Delegazione sarà quello di ripartire da Crotone per diffondere sempre di più la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della provincia. Dopo la presentazione della delegazione Attilio Fiorini Morosini del dipartimento di ingegneria idraulica dell’Unical terrà una conversazione su una delle campagne ambientaliste del FAI L’acqua di domani, da problema a risorsa.