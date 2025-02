Condannato per droga, 50enne crotonese finisce in carcere

Un 50enne crotonese, B.D. le sue iniziali, condannato in via definitiva a due anni e cinque mesi di carcere per detenzione ai fini di spaccio di droga, è stato arrestato ieri dagli uomini della Squadra Mobile cittadina, su ordine della Procura generale della Repubblica della Corte d’Appello di Catanzaro.

Dalle indagini, eseguite dagli agenti pitagorici, è emerso che l’uomo annoverava diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

In particolare il 50enne era stato arrestato nel 2016 e nel 2018 per un furto pluriaggravato avvenuto in città, e che nel 2015 e nel 2022 erano scattate per lui le manette per la detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Nel 2017, poi, nell’ambito di un’articolata indagine incentrata nelle aree di Crotone e di Catanzaro era stato denunciato essendo ritenuto far parte di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

I poliziotti, ieri, l’hanno quindi individuato nei pressi del centro cittadino arrestandolo e poi accompagnandolo immediatamente nella Casa Circondariale locale.