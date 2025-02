Lamezia. Denuncia abbandono ex opificio, minacciato su “Striscia la Notizia”

Giancarlo Nicotera

Da anni denuncia lo stato di abbandono di un ex opificio del quartiere S. Eufemia di Lamezia Terme sud, dove un privato, su un terreno che risulta di proprietà pubblica, avrebbe creato una vera e propria discarica con depositati rifiuti speciali inquinanti e nei giorni scorsi finita anche all’attenzione dei carabinieri.

Segnalazioni che sono costate una minaccia a Giancarlo Nicotera, consigliere comunale della Città della Piana. La vicenda ieri sera è stata trattata anche dal tg satirico di Canale 5, “Striscia La Notizia”.

Durante il servizio il privato, un 58enne che sarebbe stato raggiunto da una denuncia della Procura per attività di raccolta, trasporto e recupero rifiuti, avrebbe però usato delle frasi che non lascerebbero alcun dubbio all’interpretazione: “vado nell’ufficio di Giancarlo Nicotera perché mi sta rompendo … Non ci vuole niente che mi armo, vado lì e l’ammazzo”, ha detto dai microfoni di Michele Macrì.

Frasi che hanno portato il consigliere Nicotera a sporgere regolare denuncia mentre l’uomo ha asserito di possedere i permessi per utilizzare l’area; area che nei giorni scorsi è stata sequestrata dai militari.