Castrovillari, Baldino (M5S): “Tribunali senza magistrati, processi fermi”

“Mentre il governo Meloni continua a parlare di “riforma della giustizia”, il Tribunale di Castrovillari rischia di essere paralizzato per la carenza di magistrati. Un disastro annunciato, che colpisce un territorio già fragile, minacciando la lotta alla criminalità organizzata e la tutela dei cittadini”.

È quanto denuncia la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino che ricorda come il procuratore capo Alessandro D’Alessio abbia lanciato un allarme chiarissimo: “la scopertura attuale del 20% dell’organico rischia di salire al 50% con il trasferimento di tre magistrati, senza alcun piano per sostituirli. Il risultato? Indagini rallentate, processi fermi, giustizia negata. E non è solo Castrovillari: la carenza di magistrati colpisce tribunali di tutta Italia, soprattutto nelle aree più esposte alla criminalità”, continua la parlamentare.

“Di fronte a questa emergenza, il governo dov’è? A smantellare la separazione delle carriere per indebolire la magistratura? A studiare nuove norme per limitare le intercettazioni e rendere più difficile il contrasto alla corruzione? O a garantire l’impunità ai potenti di turno?” si domanda quindi la pentastellata.

Se davvero Meloni e Nordio volessero riformare la giustizia, partirebbero da qui: dagli uffici giudiziari al collasso, dalle procure senza magistrati, dagli organici ridotti all’osso. Ma la realtà è un’altra: questo governo della destra non vuole una giustizia efficiente, vuole una giustizia addomesticata”, conclude Baldino.