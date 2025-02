Cotronei sotto la lente dei carabinieri, identificate 35 persone

Durante la scorsa settimana, i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario nel comune di Cotronei, inviando sul posto pattuglie della Stazione locale, ma anche di Petilia Policastro e Caccuri, che hanno attenzionato le vie del popoloso centro del crotonese e le zone rurali circostanti.

Le attività hanno previsto dei posti di controllo posizionati sulle strade principali, consentendo una massiccia identificazione dei soggetti in ingresso e in uscita: 35, alla fine, le persone identificate, molte dei quali con precedenti, e 15 veicoli ispezionati.

L’attenzione è stata posta anche al contrasto agli illeciti al codice della strada, non trascurando un aspetto spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza come la sicurezza stradale.

In questo contesto, un cittadino originario di Petilia Policastro è stato segnalato alla Prefettura come utilizzare di droga dopo esser stato trovato con 3 grammi di marijuana.

I militari hanno proceduto anche al controllo di due circoli privati, entrambi sanzionati amministrativamente per un totale di 4mila euro, per il mancato aggiornamento del registro HCCP, obbligatorio per la somministrazione di bevande e alimenti.