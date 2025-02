Cotronei. Tagliano oltre cento alberi nel Parco della Sila: sequestri e denunce

Il Nucleo Carabinieri “Parco” di Cotronei, ha intensificato l’attività di controllo nelle località più soggette a taglio furtivo di alberi. In particolare in località “Zagarogno” - area ricadente in zona 1 del Parco della Sila - hanno riscontrato la presenza di tracce e segni recenti di pneumatici su una strada sterrata, che conduce all’interno di un bosco di alto fusto di Cerro e Pino Laricio, di proprietà del demanio dello Stato.

Seguendo le scie, i militari hanno accertato che all’interno dell’area boscata, erano stati abbattuti - con l’ausilio di una sega meccanica - 108 alberi di alto fusto di cerro, di diametro che va dai 4 a 38 cm. Inoltre, le sezioni di taglio di alcune ceppaie, erano state occultate con terriccio e foglie e quasi tutto il materiale legnoso, era stato portato via.

Le verifiche, che sono state approfondite anche mediante l’installazione di apparecchiature di foto/video riprese, hanno portato all'individuazione di un fuoristrada che, con a bordo due persone - poi identificate - più volte si era introdotto nella zona e ne fuoriusciva ogni volta carico della legna. Una delle due persone, è anche risultata essere un soggetto pregiudicato, già denunciato per reati analoghi commessi nello stesso luogo.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione di residenza del sospettato, i militari hanno rinvenuto il materiale illecitamente prelevato, ed a bordo del veicolo gli strumenti utilizzati per l’abbattimento degli alberi. Di conseguenza, il tutto è stato sottoposto a sequestro ed i responsabili deferiti alla Procura della Repubblica di Crotone.