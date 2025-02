Naufragio Cutro, Tridico (M5S): “Ue attiva per riarmo e immobile su responsabilità”

Pasquale Tridico

"La Calabria ha una storia esemplare di accoglienza e integrazione dei migranti, confermata dalla vicinanza, dalla solidarietà e dal sostegno dei cittadini del Crotonese ai familiari delle vittime del naufragio di Cutro. A due anni da quella tragedia, che non possiamo dimenticare, siamo chiamati a riflettere sull’impegno politico per la tutela dei diritti umani, per proteggere bambini, donne e uomini che arrivano da aree di violenza e dominio, di inferno e di morte".

Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, che sottolinea: "Ancora una volta, la Chiesa, la società civile e i rappresentanti del territorio calabrese hanno dato un segnale forte e chiaro al governo Meloni, che sui migranti continua a manifestare pregiudizi ideologici, a perdere tempo, ad agire male, a sbagliare in modo clamoroso".

"Del tema bisogna ragionare – avverte l’europarlamentare – partendo dalle gravissime diseguaglianze nel pianeta, dalle condizioni dei Paesi sofferenti e dalle intenzioni dell’Unione europea, molto attiva per il riarmo, ma ancora immobile sulla condivisione delle responsabilità rispetto al destino delle tante persone che rischiano la vita per cercare fortuna in Europa, in cui spesso, poi, forniscono un grosso contributo economico e sociale".

"Ci auguriamo che il governo raccolga il messaggio umano e civile che la comunità calabrese ha lanciato nel secondo anniversario della tragedia di Cutro. La mancanza di prospettive e solidarietà è la più grande sconfitta collettiva. È una mancanza che costringe giovani e intere famiglie ad allontanarsi dalla propria terra, ad affrontare rischi perfino fatali. Negli occhi e nei pensieri, oggi – conclude Tridico – portiamo il peso del terribile naufragio del 26 febbraio 2023".