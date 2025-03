Accusata dall’ex di sottrargli il figlioletto, assolta: “il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Castrovillari ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” una giovane madre accusata del reato di sottrazione di minore.

Il procedimento è nato dalla querela dell’ex compagno, padre del bambino, che la accusava, dopo la fine della convivenza durata sei anni, di tenere comportamenti totalmente ostativi al rapporto padre-figlio, non consentendogli alcun tipo di frequentazione e contatto, neanche telefonico.

L’uomo ha quindi presentato un ricorso presso il Tribunale della Città del Pollino per ottenere la necessaria tutela giudiziaria e disciplinare i propri diritti-doveri di padre, esternando nella querela il timore di perdere il figlio, dato il comportamento aggressivo e autoritario della madre, che avrebbe leso i suoi legittimi diritti genitoriali creando un danno e un pregiudizio al minorenne.

La giovane madre è finita quindi a processo, penale, nel corso del quale l’uomo si è costituito parte civile venendo sentito durante il dibattimento e confermando in toto l’assunto accusatorio nei confronti della ex compagna e a sostegno della propria tesi mostrando anche molti screenshot di conversazioni in chat scambiatesi tra di loro.

Nel corso del processo sono stati sentiti poi un Luogotenente dei Carabinieri, che aveva svolto l’indagine acquisendo anche un’apposita documentazione da parte degli assistenti sociali che si erano interessati del caso, e la madre del querelante a conferma delle accuse mosse nei confronti della donna. In ultimo è stato sentito un teste indicato dalla difesa.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Pubblico Ministero ha chiesto per l’imputata otto mesi di reclusione; richiesta a cui si è associata anche la parte civile che ha chiesto inoltre la sua condanna al risarcimento di tutti i danni.

All’esito della camera di consiglio, però, i giudici hanno accolto totalmente la tesi della difesa della donna, rappresentata dall’avvocato Francesco Nicoletti, assolvendola con la formula più ampia.