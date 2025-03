Grande successo per il Magna Graecia Ballet Competition

Si è svolta il 2 marzo 2025, presso il Teatro Comunale di Catanzaro, la prima edizione del Magna Graecia Ballet Competition, un evento che ha celebrato l’arte della danza con la partecipazione di talentuosi ballerini provenienti da tutta la Calabria. La competizione, suddivisa in due parti, ha visto sfidarsi giovani danzatori in varie categorie, dalla danza classica alla contemporanea, mettendo in evidenza il grande livello tecnico e artistico dei partecipanti. L’evento ha rappresentato un’importante vetrina per le scuole di danza calabresi, offrendo ai ballerini la possibilità di esibirsi davanti a una giuria d’eccezione.

A valutare le esibizioni è stata una giuria di altissimo livello, composta da figure di spicco del mondo della danza: il maestro Arturo Cannistrà, coreografo e docente di fama internazionale, fondatore dell'Aterballet; Anbeta Toromani, étoile e celebre interprete della danza classica; Carlos Kamizele, noto coreografo e danzatore esperto in stili urban e contemporaneo; Dario Lupinacci, ballerino e insegnante di danza moderna e contemporanea presso la prestigiosa scuola Peparini Academy. Il loro giudizio ha premiato non solo la tecnica, ma anche l’interpretazione e la capacità espressiva dei danzatori, valorizzando la loro crescita artistica.



Uno dei momenti più emozionanti della serata è stata la consegna delle prestigiose borse di studio, assegnate ai ballerini più meritevoli. Questi riconoscimenti rappresentano un’importante opportunità per proseguire il proprio percorso di formazione in centri di danza di rilievo nazionale e internazionale, tra cui un accesso diretto alla Peparini Academy. Un premio che testimonia l’impegno degli organizzatori nel sostenere il talento e offrire nuove prospettive ai giovani artisti.

Il Magna Graecia Ballet Competition si è confermato un evento di altissimo livello, grazie alla meticolosa cura e alla passione di Giuliana Caccia, la cui direzione artistica ha garantito una perfetta fusione tra qualità tecnica e spettacolo. Il pubblico, numerosissimo, ha applaudito con entusiasmo le performance dei giovani danzatori che si sono esibiti. L’entusiasmo del pubblico e il livello delle esibizioni hanno decretato il successo del Magna Graecia Ballet Competition, tanto che gli organizzatori stanno già pianificando una seconda edizione.

L’evento si candida così a diventare un appuntamento fisso nel panorama della danza in Calabria, offrendo nuove opportunità ai giovani talenti del territorio. Il Magna Graecia Ballet Competition ha dimostrato che la danza è più viva che mai in Calabria, con una comunità di artisti appassionati pronti a portare in alto il nome della loro terra.