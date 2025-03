Benzinai e autolavaggi sversavano reflui senza autorizzazioni: sanzionati

Le attività ispettive del nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone, finalizzate alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, hanno consentito di accertare quattro illeciti nel territorio della provincia di Crotone. Sono stati infatti ispezionati due distributori di carburanti e due attività commerciali destinate ad autolavaggi accertando diverse carenze di carattere ambientale.

In particolare i due distributori di carburante ispezionati, al termine degli accertamenti, sono risultati privi di autorizzazione allo scarico. I due autolavaggi ispezionati, invece, sono risultati uno privo dell’autorizzazione allo scarico e l’altro con una gestione illecita dei fanghi derivanti dall’attività produttiva. Al termine delle attività ispettive e degli illeciti accertati sono state impartite a carico dei titolari degli esercizi commerciali, per come previsto dalla normativa di settore, prescrizioni di carattere ambientale.