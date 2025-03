Crotone. Pizzicato in casa mentre vende cocaina, arrestato

Dopo aver effettuato diversi avvistamenti e di pedinamenti di soggetti ritenuti degli assuntori di droga, gli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile di Crotone hanno fatto irruzione in una abitazione del centro cittadino, ritenendo che lì si vendesse droga.

Una volta entrati, difatti, gli agenti hanno pizzicato subito il proprietario dell’immobile (P.A. le sue iniziali) proprio mentre cedeva dello stupefacente ad un cliente e lo hanno fermato prima che buttasse la sostanze nel bagno di casa. L’uomo è stato dunque arrestato con l’accusa di spaccio di cocaina mentre sono stati sequestrati circa 12 grammi di droga.

Durante le perquisizioni, poi, è stato trovato del materiale esplodente del tipo a fontane piriche, di soluto usato per strada con fini decisamente diversi da quelli dei festeggiamenti.

Nel corso di un’altra attività, ancora la Squadra Mobile ha arrestato un soggetto (M.A.) raggiunto da un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, dato che dovrà scontare una pena definitiva a 2 e 4 mesi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti e le armi.

I servizi di controllo del territorio messi in campo dal Questore Renato Panvino, nel complesso, hanno consentito di segnalare al Prefetto 37 persone, sequestrare la relativa droga in loro possesso e di ritirare anche la patente a coloro che sono stati controllati mentre erano alla guida; per quelli che sono stati fermati a piedi la patente è stata invece sospesa.