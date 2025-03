Giornata del rene, screening e visite gratuite all’ospedale di Crotone

Porte aperte nel reparto di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, in programma per giovedì prossimo, 13 marzo.

Si tratta di un’iniziativa internazionale volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle malattie renali, promossa in Italia dalla Sin, la Società Italiana di Nefrologia, e dalla Fir, la Fondazione Italiana del Rene.

“Le malattie renali - spiega il Dottor Giuseppe Coppolino, direttore dell’Uoc di Nefrologia e Dialisi del San Giovanni di Dio - colpiscono milioni di persone a livello globale e spesso non vengono diagnosticate fino a quando non sono già in stadi avanzati. Si stima che circa il 10% della popolazione generale è affetto da un’insufficienza renale senza esserne a conoscenza. L’insufficienza renale cronica si manifesta spesso in pazienti con ipertensione, patologie cardiache e diabete”.

Se non trattata, una malattia renale può portare in alcuni pazienti alla perdita totale della funzione renale con necessità dell’emodialisi e successivamente del trapianto.

La Giornata Mondiale del Rene aiuta a cambiare questa realtà, promuovendo la consapevolezza e l'accesso a trattamenti tempestivi.

Il reparto dell’ospedale di Crotone aderisce dunque all’evento con un open-day dell’ambulatorio (al 7mo piano), dalle 9 alle 13. Sarà condotta gratuitamente un’attività di screening con visita, misurazione pressione arteriosa ed esame delle urine, e distribuito materiale informativo.