Irruzione in una festa e tre persone pestate: identificata baby gang

Una baby gang, composta da una decina di ragazzi, tra cui tre minorenni, avrebbe tentato di partecipare gratuitamente ad una festa da ballo organizzata in un locale di Serra San Bruno, e per questo avrebbe prima minacciato i membri dello Staff, colpevoli di avergli impedito l’accesso, ed in seguito, una volta riusciti ad entrare, sarebbero passati ad un vero e proprio pestaggio avvenuto proprio nel locale.

Il fatto - decisamente grave - risale alla notte della scorsa Epifania e in quell’occasione tre persone rimasero anche ferite e dovettero andare al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere medicate.

Sull’accaduto, e sin d’allora, hanno indagato gli uomini della Polizia Giudiziaria del Commissariato locale e della Squadra Mobile di Vibo Valentia che oggi ritengono di aver individuato tutti i componenti del gruppo, che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

Al termine di un’accurata attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, è stata quindi emessa nei loro confronti un avviso orale.

Come noto si tratta di un provvedimento volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e con cui il Questore invita individui ritenuti socialmente pericolosi a tenere una condotta rispettosa della legge e del vivere sociale, poiché in caso contrario possono esser predisposte misure più gravose ed ancor più limitative della libertà.

Inoltre, sempre su proposta della Divisione Anticrimine, è stato disposto anche il cosiddetto Daspo Willy, ossia il divieto di accedere e di stazionare nei pressi di esercizi pubblici e locali d’intrattenimento, la cui violazione può esser punta con la reclusione da uno a tre anni, e con la multa da 10 fino a 24 mila euro.