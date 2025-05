Violento pestaggio in un locale del Vibonese, baby gang va in carcere

Si è aggravata la misura cautelare a carico di sette giovani, tutti ritenuti coinvolti in una violenta rissa avvenuta la notte dell'epifania a Serra San Bruno.

I presunti responsabili del pestaggio erano già stati identificati e sottoposti a daspo urbano (LEGGI), ma al termine delle attività investigativa svolte dalla Squadra Mobile il gip ha ritenuto sussistere i presupposti per il loro trasferimento in carcere riconoscendo il tutto in una cornice di violenza tipica delle baby gang.

In particolare, gli approfondimenti avrebbero fatto emergere una serie di comportamenti intimidatori da parte del gruppo di ragazzi, come nel caso del 20 dicembre del 2024, quando uno di loro avrebbe inviato un "avvertimento" all'organizzatore dell'evento, intimandogli di consentire al gruppo l'accesso gratuito alle serate di Capodanno e dell'Epifania, sotto la minaccia di comportamenti violenti.

Sarebbe poi stata accertata la presenza del gruppo - in maniera del tutto arbitraria - nel corso della serata di fine anno, ed anche in quella della Befana, dove però sarebbero entrati dopo il violento pestaggio a danno di tre dipendenti e diversi danneggiamenti al locale.

Situazione che ha dunque portato all'arresto di tutti i soggetti coinvolti, accusati a vario titolo di estorsione, minaccia, lesioni e danneggiamento. Gli stessi sono stati trasferiti nelle case circondariali di Catanzaro e Vibo Valentia in attesa del giudizio.